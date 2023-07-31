Резніков: В Україні справжній бум виробництва дронів

Про це він сказав під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, передає кореспондент Укрінформу.

«В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо», - зазначив Резніков.

Він зауважив, що торік з ініціативи Міноборони уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. І тепер, наголосив міністр, замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів.

За словами Резнікова, нещодавно в країні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони і тепер у них однакові права з іноземцями. Він вважає такий підхід пріоритетом для Міністерства оборони і закликав місцеву владу підтримати малий та середній бізнес, який працює у цій сфері.

«Потрібні приміщення, доступ до комунікацій, сприяння з документами та інші питання. Це – робота, податки і забезпечення стійкості громад. Люди будуть залишатися і головне – повертатись», - наголосив Резніков.

За його словами, Міноборони сьогодні є найбільшим роботодавцем та замовником в країні, і в цьому контексті є прямий перетин з інтересами громад та певні очікування.

Міністр зауважив, що бюджет Міністерства оборони на цей рік визначений у розмірі 1,3 трлн гривень, але з огляду на поточні потреби МОУ буде ініціювати його збільшення, особливо після ухвалення закону щодо додаткових виплат військовослужбовцям. Наразі грошове забезпечення українських воїнів, каже Резніков, сягає близько 60% всіх витрат Міноборони.

Він також закликав місцеві громади активніше інвестувати в оборону за рахунок ПДФО з військових, насамперед, це стосується укріплень фортифікаційних позицій, особливо у прикордонних регіонах, та забезпечення підрозділів, які базуються в громадах.