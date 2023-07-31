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МО України тестує зразки "тактичних кросівок" для військовослужбовців

31.07.2023 / 11:14
Міністерство оборони України тестує зразки "тактичних кросівок" для українських військовослужбовців. Вже завершився перший етап випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України в Telegram.

Міністерству представили свої моделі тактичних кросівок понад десять українських фірм. Вони уже пройшли перший етап випробувань (тестове носіння) на зручність та комфорт.

Далі взуття мають пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій та пропозицій військових, після чого буде затверджено зразок-еталон.

"Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту нового предмета речового майна або апгрейд вже існуючих", - йдеться у повідомленні.

Зараз військові за нормативами мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями / літніми черевиками, зимовими берцями, казармовими капцями, утепленими бахілами та гумовими чоботами.

Міноборони, кросівки
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