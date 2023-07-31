Галущенко прокоментував ситуацію з електроенергією в Україні

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу "Ми - Україна".

Глава Міненерго висловив упевненість, що Україна, незважаючи на труднощі при ремонті енергосистеми через російські обстріли, зможе до початку опалювального сезону забезпечити 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

Галущенко звернув увагу, що в Україні зараз запроваджуються нові методи підвищення енергопостачання. Міністр висловив упевненість в успішному поєднанні всіх таких зусиль для забезпечення надійного енергопостачання в холодну пору.

Щодо ймовірності продовження рф атак на об'єкти енергетики в Україні Галущенко закликав враховувати, що наша країна завдяки збільшенню та покращенню систем протиповітряної оборони краще захищає небо, ніж минулого року.

І хоча масштаби майбутніх російських ракетних та безпілотних атак невідомі, міністр запевнив, що Україна буде готова провести необхідний ремонт.

Він також зазначив, що держава активно працює над розширенням свого енергетичного потенціалу і з оптимізмом дивиться на здатність України задовольнити свої потреби в енергії у зимовий сезон.

Водночас Галущенко закликає громадян враховувати, що генератори та павербанки - зайвими не будуть.

"Я кажу всім, щоб вони були... Майте, купуйте, а ми робимо все, щоб вони вам не знадобилися", - сказав глава Міненерго.

Нагадаємо, російські війська з жовтня 2022 року і майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України, намагаючись занурити країну в блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Тому в державі восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали економити електроенергію та не перевантажувати систему.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, українцям не варто позбавлятися генераторів, оскільки поки невідомо, чи будуть блекаути цієї зими.