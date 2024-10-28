Тактические сумки и рюкзаки для любых условий

Выбирая походное снаряжение, стоит обратить внимание на так называемые тактические сумки, чаще всего представляющие собой вариант небольшого однолямочного рюкзака для ношения на плече. Посетив военный магазин Killa вы сможете выбрать себе современное тактическое снаряжение, в том числе сумки следующих типов:

Для использования в городских условиях;

Для непродолжительных походов и выездов на природу;

Для охоты и рыбалки;

Для велосипедистов и мотоциклистов;

Для военных и представителей спецслужб.

Последний вариант сумок может быть дополнен специальными отсеками для крепления кобуры под оружие, тактическими карманами для разных принадлежностей – это лучший вариант для сотрудников спецслужб, которым часто приходится действовать в экстремальных условиях.

Стандартный размер тактических сумок, относящихся к данной категории товаров, представлен моделями вместительностью от 5-8 литров, а также более крупными сумками-рюкзаками, полезный объем которых может составлять до 40 литров.

Вне зависимости от размеров, все сумки тактического назначения выделяются рядом полезных особенностей:

Для изготовления использован легкий и вместе с тем достаточно прочный синтетический материал;

Наличие специальных демпфирующих прокладок из мягкого материала;

Широкий наплечный ремень с мягкой вставкой для распределения нагрузки на плечо;

Дополнительные отсеки для хранения разных полезных мелочей;

Большое количество креплений для подвешивания вспомогательных аксессуаров;

Транспортировочная ручка в верхней части позволяет переносить сумку как ручную кладь;

Боковые и тыльные зоны усилены дополнительной прошивкой и ремнями.

Однолямочные сумки в основном предназначены для ношения через плечо, для чего они оснащаются регулируемым плечевым ремнем, длину которого легко отрегулировать под рост пользователя. Также может быть предусмотрен стабилизирующий поясной ремень, позволяющий более надежно зафиксировать сумку, что может быть полезным, например, во время бега.

Как заказать себе тактическую сумку

Посетив военторг Killa вы без проблем сможете купить сумку тактическую в соответствующем разделе сайта, отобрав модель, наиболее удовлетворяющую по своим характеристикам и внешнему виду. Предлагаются сумки тактические разного дизайна, в том числе такие востребованные варианты:

Плоские сумки-планшеты;

Сумки-кобуры для табельного оружия;

Вместительные сумки с большим количеством внутренних отсеков и наружных карманов;

Органайзеры для городских условий;

Тактические сумки для спецслужб.

Все сумки изготовлены из водостойкого материала и способны выдерживать самые экстремальные нагрузки.

Заказать тактические сумки можно по доступной цене, на условиях доставки в любой регион Украины. Предлагаются удобные условия оплаты, в том числе можно совершать покупки наложенным платежом (оплата непосредственно в отделении доставщика после проверки качества товара).