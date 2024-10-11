Как работает пансионат «Батьківський Затишок» в Харькове?

Но в реальности мало кто знает, как реально устроены частные пансионаты и как здесь живут пожилые люди и инвалиды. Мы решили составить свою, реалистичную картину, проведя день в доме престарелых «Батьківський Затишок» в Харькове.
Это заведение, находящееся в тихом, зеленом районе города на закрытой и просторной территории, может стать достойной альтернативой домашнему содержанию пожилого родственника. По крайней мере, уровень заботы, внимания и уютной атмосферы здесь ничем не уступает ощущениям, получаемым в семейном кругу. Отчасти все дело в опытности и особом подходе от местного персонала — квалифицированные сиделки и медсестры находят подход к каждому подопечному, прекрасно понимая все психологические тонкости общения с пожилыми людьми.
Как живут в частном доме престарелых?
Сразу можно развеять главный миф про стоимость проживания в таком гериатрическом центре. Она вполне подъемная, потому что рассчитывается индивидуально для каждого клиента, исходя из его потребностей. Более подробно с разными тарифами и ценами можно познакомиться на сайте https://domprestarelyh-kharkov.kh.ua/stoimost-prozhivaniya-v-dome-prestarelyh. Но также, проведя экскурсию по этому месту, мы отметили следующие особенности пансионата «Батьківський Затишок»:
- Опытный и квалифицированный персонал. В большом количестве. Здесь не ощущается нехватка сиделок, каждый подопечный окружен вниманием и заботой. Нам рассказали, что всех сотрудников отбирали очень тщательно, а текучка кадров тут минимальная. Это связано с особым подходом, доверительными отношениями между пенсионерами и персоналом. Но также все сиделки и медсестры быстро реагируют на просьбы подопечных, имеют большой опыт ухода за старыми людьми.
- Медицинский мониторинг. В гериатрическом центре не просто комфортные условия для жизни — здесь современный и профессиональный подход к медицинским вопросам. Все время пенсионеры находятся под контролем врачей и медсестер, каждый день проводятся осмотры. Также есть возможность вызвать узких специалистов, подключить услуги по реабилитации, уходу за лежачими больными, хоспису.
- Закрытие всех потребностей. Частный пансионат для престарелых больше похож на санаторий, где пожилым родственникам не придется заниматься бытовыми вопросами. Ежедневные уборки, регулярная стирка и замена постельного белья, помощь во всех аспектах жизни, включая гигиенические процедуры, своя кухня, где готовят домашнюю еду — обязательные составляющие жизни в центре «Батьківський Затишок».
- Психологическая поддержка и адаптация. Также на территории дома престарелых работают психологи, а персонал имеет большой опыт в том, чтобы помочь пожилым людям преодолеть одиночество, тоску, депрессию.
Полноценный уход и комплексный подход ко всем аспектам проживания выводят качество жизни в пансионате на новый уровень.
Условия проживания в доме престарелых «Батьківський Затишок»
Нас приятно удивили и условия жизни в пансионате, которые оказались весьма современными и продуманными:
- комфортные номера с заселением 1-5 человек;
- ремонт, новые кровати, отдельные сан.узлы, кондиционеры, интернет, телевизоры — все это доступно даже в базовом пакете услуг;
- просторная территория со всеми средствами безопасности и охраны;
- многоразовое питание — готовят тут из свежих продуктов, разнообразно, с учетом потребностей и диет;
- помощь во всех аспектах при необходимости — в одевании, кормлении, гигиенических процедурах;
- тщательно спланированный досуг с праздниками, концертами, прогулками, просмотром фильмов;
- новое и современное оборудование по всей территории для удобства и безопасности.
Не менее важно, что здесь пожилые постояльцы могут общаться с людьми того же возраста, а значит, преодолеть социальную изоляцию, от которой страдают многие пенсионеры.