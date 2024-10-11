Как работает пансионат «Батьківський Затишок» в Харькове?

Но в реальности мало кто знает, как реально устроены частные пансионаты и как здесь живут пожилые люди и инвалиды. Мы решили составить свою, реалистичную картину, проведя день в доме престарелых «Батьківський Затишок» в Харькове.

Это заведение, находящееся в тихом, зеленом районе города на закрытой и просторной территории, может стать достойной альтернативой домашнему содержанию пожилого родственника. По крайней мере, уровень заботы, внимания и уютной атмосферы здесь ничем не уступает ощущениям, получаемым в семейном кругу. Отчасти все дело в опытности и особом подходе от местного персонала — квалифицированные сиделки и медсестры находят подход к каждому подопечному, прекрасно понимая все психологические тонкости общения с пожилыми людьми.

Как живут в частном доме престарелых?

Сразу можно развеять главный миф про стоимость проживания в таком гериатрическом центре. Она вполне подъемная, потому что рассчитывается индивидуально для каждого клиента, исходя из его потребностей. Более подробно с разными тарифами и ценами можно познакомиться на сайте https://domprestarelyh-kharkov.kh.ua/stoimost-prozhivaniya-v-dome-prestarelyh. Но также, проведя экскурсию по этому месту, мы отметили следующие особенности пансионата «Батьківський Затишок»:

Опытный и квалифицированный персонал. В большом количестве. Здесь не ощущается нехватка сиделок, каждый подопечный окружен вниманием и заботой. Нам рассказали, что всех сотрудников отбирали очень тщательно, а текучка кадров тут минимальная. Это связано с особым подходом, доверительными отношениями между пенсионерами и персоналом. Но также все сиделки и медсестры быстро реагируют на просьбы подопечных, имеют большой опыт ухода за старыми людьми. Медицинский мониторинг. В гериатрическом центре не просто комфортные условия для жизни — здесь современный и профессиональный подход к медицинским вопросам. Все время пенсионеры находятся под контролем врачей и медсестер, каждый день проводятся осмотры. Также есть возможность вызвать узких специалистов, подключить услуги по реабилитации, уходу за лежачими больными, хоспису. Закрытие всех потребностей. Частный пансионат для престарелых больше похож на санаторий, где пожилым родственникам не придется заниматься бытовыми вопросами. Ежедневные уборки, регулярная стирка и замена постельного белья, помощь во всех аспектах жизни, включая гигиенические процедуры, своя кухня, где готовят домашнюю еду — обязательные составляющие жизни в центре «Батьківський Затишок». Психологическая поддержка и адаптация. Также на территории дома престарелых работают психологи, а персонал имеет большой опыт в том, чтобы помочь пожилым людям преодолеть одиночество, тоску, депрессию.

Полноценный уход и комплексный подход ко всем аспектам проживания выводят качество жизни в пансионате на новый уровень.

Условия проживания в доме престарелых «Батьківський Затишок»

Нас приятно удивили и условия жизни в пансионате, которые оказались весьма современными и продуманными:

комфортные номера с заселением 1-5 человек;

ремонт, новые кровати, отдельные сан.узлы, кондиционеры, интернет, телевизоры — все это доступно даже в базовом пакете услуг;

просторная территория со всеми средствами безопасности и охраны;

многоразовое питание — готовят тут из свежих продуктов, разнообразно, с учетом потребностей и диет;

помощь во всех аспектах при необходимости — в одевании, кормлении, гигиенических процедурах;

тщательно спланированный досуг с праздниками, концертами, прогулками, просмотром фильмов;

новое и современное оборудование по всей территории для удобства и безопасности.

Не менее важно, что здесь пожилые постояльцы могут общаться с людьми того же возраста, а значит, преодолеть социальную изоляцию, от которой страдают многие пенсионеры.