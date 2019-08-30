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Зеленский поздравил Раду с началом работы и пригрозил ей роспуском

30.08.2019 / 17:50
Президент Владимир Зеленский на заседании Верховной рады поздравил новых депутатов с началом работы.

Зеленский попросил депутатов голосовать за законопроекты.

"Уважаемые народные депутаты, уважаемые украинцы, пожалуйста садитесь, пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать, давайте уже голосовать. Я вас прошу, народ ждет, хорошо? Меньше СМС-ок, меньше СМС-ок, пожалуйста, больше законов. Мы все ждем, уважаемый спикер и Елена Кондратюк", - заявил он.

По его словам, в новой Раде не должно быть прогулов и кнопкодавства.

"Я приветствую ВРУ 9 созыва с вступлением в полномочия и началом работы... Необычно видеть этот зал заполненным. Хочется, чтобы так было всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания. Работайте. Скорей будет фуршет", - заявил президент.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский допускает досрочный роспуск Верховной рады нынешнего созыва.

В частности, он попросил нардепов не допускать прогулы и кнопкодавство, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

"Или вы войдете в историю как парламент, который проработал менее одного года. Я знаю, что распускать Раду не так страшно. Но искренне верю, что этого не произойдет", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что нардепы должны внедрить народовластие, снять неприкосновенность, принять закон об импичменте президента, продолжить реформы децентрализации и евроинтеграции.

"Это либерализация экономики, создание мощного инвестиционного магнита для привлечения иностранных инвестиций, создание цифрового государства в смартфоне. Это преодоление рейдерства, и монополий, и контрабанды. Получение реальной энергетической независимости, энергоэффективности и решения проблем с тарифами", - добавил Зеленский.

Отметим, Зеленский в первый день работы нового парламента успел внести ряд законопроектов, в том числе, он предложил сократить численность народных депутатов, а также законодательно закрепить пропорциональную избирательную систему.

Источник

ВР, роспуск Верховной рады, Зеленский
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