Більше 80% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються у стрій

Про це на пресконференції повідомив президент Національної академії медичних наук Віталій Цимбалюк, передає кореспондент Укрінформу.

“НАМН України є ініціатором та розробником Воєнно-медичної доктрини України, в основу якої покладений ізраїльський принцип, відповідно до якого всі цивільні лікарні на період війни стають такими ж військовими шпиталями. Тому завдяки об'єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров'я, єдиному медичному простору, на сьогодні до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій”, - сказав Цимбалюк.

За його словами, 80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу.

Водночас смертність військових на етапі евакуації зменшилась до 1,35%.

Президент НАМН зауважив, що бійці з пораненнями в серце за 6-8 годин доправляються до наукових установ НАМН у Харкові, а за 12 годин - у столицю.