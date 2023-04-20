Медична евакуація: На територію рф не пропустили колону з пораненими окупантами

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту уразово бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів.

При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.