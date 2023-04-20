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ISW: путіна намагаються переконати перейти до оборонних операцій в Україні

23.04.2023 / 16:35
російське військове командування, ймовірно, намагається переконати президента рф володимира путіна перейти до оборонних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Міністерство оборони росії сигналізувало вищому керівництву країни про значні зусилля при наборі 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, які б могли захистити існуючу лінію фронту.

Повідомляється, що російське військове командування також перекидає призовників для утримання російських позицій у Криму і, можливо, планує підготувати інші ресурси, щоб гарантувати, що росія зможе утримати деякі позиції після того, як потенційний український контрнаступ досягне кульмінації.

Міністр оборони рф сергій шойгу та начальник російського Генерального штабу генерал армії валерій герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але, ймовірно, продовжують посилати контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу путіна.

Кремлівські джерела раніше повідомляли, що путін надає перевагу лояльності компетентності, і ця думка, ймовірно, заважає шойгу та герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони.

ISW, путін
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