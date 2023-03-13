ISW: путін не в змозі вжити заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що речниця міністерства закордонних справ рф марія захарова заявила, що "кремль не може повторити сталінського підходу до створення сучасного аналога радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором через боротьбу між кремлівськими "елітами".

У звіті вказується, що слова захарової підтверджують попередні оцінки стосовно погіршення динаміки кремлівського режиму та контролю над російським інфорпростором, а також дають зрозуміти:

що в кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення путіна;

що з часом путін значною мірою поступився російським інформаційним простором;

що путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань в межах Бахмута 11 березня.

Засновник пвк "вагнер" євген пригожин заявив, що після битви за Бахмут перетворить "вагнерівців" на жорстку ідеологічну елітну військову організацію.

Українські джерела повідомляють, що українські війська просувалися до Сватового.

російські війська продовжують зводити укріплення в Запорізькій області.

Мобілізовані росіяни продовжують скаржитись, що командири погано ставляться до них і використовують їх як витратний матеріал для "латання дірок" в існуючих формуваннях.

Окупанти використовують охорону здоров’я дітей, щоб створити залежність від російської системи охорони здоров’я.