Саакашвілі висловив підтримку учасникам мирних протестів у Грузії

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

«російська місія провалилася, тепер усім варто бути обережними. Вони намагатимуться у відповідь бити вас та мстити. Тому, як ніколи, сила в єдності і цю єдність потрібно зберігати», – наголосив Саакашвілі.

Він також написав, що пишається своїм народом за проявлену позицію.

«Я неймовірно пишаюся вами, поколінням, за яке весь світ вболівав і чекав, чи захищатиме грузинський народ європеїзм чи безсоромно втягне уряд у російсько-азіатський конфлікт, і сталося справжнє диво», – зазначив експрезидент Грузії.

Нагадаємо, що раніше парламент Грузії прийняв до розгляду одразу два законопроєкти про іноагентів. Обидва проєкти ініціював рух «Сила народу»: перший називається «Про прозорість іноземного впливу», другий – «Про реєстрацію іноземних агентів». Перший стосується лише НУО та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, а другий – як фізичних, так і юридичних осіб за низкою винятків. Посол ЄС Павел Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить як мінімум двом із 12 рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС.