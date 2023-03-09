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Саакашвілі висловив підтримку учасникам мирних протестів у Грузії

10.03.2023 / 18:30
Ув’язнений експрезидент Михайло Саакашвілі висловив підтримку учасникам мирних протестів у Грузії та закликав до єдності, адже план росії розхитати суспільство провалилися.

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

«російська місія провалилася, тепер усім варто бути обережними. Вони намагатимуться у відповідь бити вас та мстити. Тому, як ніколи, сила в єдності і цю єдність потрібно зберігати», – наголосив Саакашвілі.

Він також написав, що пишається своїм народом за проявлену позицію.

«Я неймовірно пишаюся вами, поколінням, за яке весь світ вболівав і чекав, чи захищатиме грузинський народ європеїзм чи безсоромно втягне уряд у російсько-азіатський конфлікт, і сталося справжнє диво», – зазначив експрезидент Грузії.

Нагадаємо, що раніше парламент Грузії прийняв до розгляду одразу два законопроєкти про іноагентів. Обидва проєкти ініціював рух «Сила народу»: перший називається «Про прозорість іноземного впливу», другий – «Про реєстрацію іноземних агентів». Перший стосується лише НУО та ЗМІ, які отримують закордонне фінансування, а другий – як фізичних, так і юридичних осіб за низкою винятків. Посол ЄС Павел Герчинський заявив, що ця ініціатива суперечить як мінімум двом із 12 рекомендацій для набуття статусу кандидата в ЄС.

Саакашвілі
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