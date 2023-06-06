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Президентка Грузії пропонує випустити Саакашвілі

05.06.2023 / 16:25
Експрезиденту Грузії Міхеілу Саакашвілі можна було б надіти електронний браслет або застосувати інші форми покарання.

Про це заявила нинішня президентка країни Саломе Зурабішвілі в інтервʼю France24.

"Я думаю, що з ним слід добре поводитися, і я говорю це вголос — так, як поводяться з багатьма іншими президентами по всьому світу, які були засуджені до ув'язнення. Є електронні браслети, про які ми знаємо, та інші форми, які більш підходять для країни, яка приєднується до ЄС", – висловилася вона.

Своєю чергою журналіст телеканалу зазначив, що багато хто на Заході має питання, чи планує Зурабішвілі помилувати ув'язненого Саакашвілі з огляду на його стан здоров'я. На це президентка сказала:

"Вони (західні чиновники, – ред.) підкреслюють збитки, які вся ця ситуація завдає іміджу Грузії на Заході. Мене це турбує, і я багато роблю, щоб полегшити цю ситуацію. Але збитки були завдані рішеннями, прийнятими урядом, і амністія насправді не відшкодує цю шкоду".

Нагадаємо, що у 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, експрезиденту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Попри наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий у Тбілісі. Проти експрезидента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином.

Уже будучи увʼязненим, політик кілька разів оголошував голодування. Він наполягає, що його заарештували за політичними обвинуваченнями. А в квітні 2023 року видання Politico опублікувало колонку за авторством Саакашвілі, де той заявив, що до нього систематично застосовують фізичні та психологічні тортури, він має більше 20 захворювань, зокрема внаслідок отруєння, і тепер помирає.

Саакашвілі, Зурабішвілі
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