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Georgian Airways оголосила президентку Грузії персоною нон грата на своїх літаках

22.05.2023 / 14:21
Авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала до бойкоту перевізника через польоти в рф, персоною нон грата на своїх літаках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал "Новости-Грузия".

Голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі заявив, що це відповідь на її вчорашню заяву – Зурабішвілі закликала до бойкоту авіакомпанії після початку прямих рейсів до москви.

"Ми не пустимо її на борт", – каже Гаіашвілі, вимагаючи від президента вибачитися, причому не тільки перед авіакомпанією, а перед усім народом Грузії.

На його думку, Georgian Airways сьогодні належать заслуги і подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.

Всіляко критикуючи президента, Гаіашвілі робить акцент на її французьке минуле, вказуючи, що вона "гуляла Парижем" і несподівано перейшов на предків президента: "Нехай ця пані розповість про своїх предків, які разом із скарбницею Грузії розграбували церкви-монастирі та національні музеї і втекли, залишивши грузинський народ голодним".

В суботу Саломе Зурабішвілі оголосила, що буде бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка із суботи почала здійснювати прямі рейси до москви.

Вона закликала інших грузинів долучитись до бойкоту авіакомпанії.

Зурабішвілі, Гаіашвілі
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