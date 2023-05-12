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Президентка Грузії: Не треба танцювати під дудку кремля

12.05.2023 / 13:18
У той час, як представники правлячої партії Грузії позитивно оцінюють останні кроки російського диктатора - президентка країни Саломе Зурабішвілі наголошує - не треба танцювати під дудку кремля.

Про це пише УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Представники правлячої партії Грузії даремно апелюють до гуманітарних псевдопатріотичних почуттів, заявила сьогодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Президентка прокоментувала позицію уряду, який позитивно оцінив рішення володимира путіна відновити польоти до Грузії та скасувати візовий режим для громадян Грузії. Прем'єр Грузії заявив, що це – на користь громадян Грузії та грузинської діаспори в росії.

“Вони кажуть, що їх турбує доля наших співвітчизників за кордоном. Цікаво, чому я не змогла за чотири роки переговорів з юстицією досягти якогось результату щодо спрощення надання їм громадянства Грузії?” – сказала у відповідь Саломе Зурабішвілі.

За її словами, турбота про громадян та діаспору має бути пріоритетом та комплексною стратегією.

“Але це не означає танцювати під дудку Кремля у вибраний ним час!” – заявила президент Грузії.

Раніше Зурабішвілі заявила, що рішення російської сторони щодо Грузії "цілком неприпустимі, недоцільні і несвоєчасні". Він вимагала скликання Радбезу та виступила з пропозицією про запровадження візового режиму для громадян росії.

Зурабішвілі
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