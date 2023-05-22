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ск росії заочно висунув обвинувачення прокурору і судді МКС, які видали ордер на арешт путіна

22.05.2023 / 11:15
слідчий комітет росії заочно висунув обвинувачення прокурору і судді Міжнародного кримінального суду (МКС), які раніше видали ордер на арешт російського диктатора володимира путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське ЗМІ "тасс".

Звинувачення висунуто прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану і судді Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе Айтале.

росіяни кваліфікували дії прокурора як "притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності".

Водночас суддю звинуватили в "завідомо незаконному взятті під варту, а також приготуванні до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Нагадаємо, у середині березня цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової. Суд вважає їх винними у незаконній депортації українських дітей до росії.

За рішенням суду, путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут чи визнали юрисдикцію МКС. При цьому ордер на арешт путіна та львової-бєлової діятиме до кінця їхнього життя.

МКС, путін
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