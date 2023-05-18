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Столтенберг: Захід підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно

19.05.2023 / 14:21
Столтенберг: Захід підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Захід підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно, і ця підтримка не похитнеться.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Генсек повторив, що президент рф владімір путін припустився двох великих стратегічних помилок, коли вторгся в Україну.

"Одна з них полягає в тому, що він повністю недооцінив українців, український народ, збройні сили і політичне керівництво. Але він також недооцінив НАТО і його партнерів. Я вражений єдністю і рішучістю союзників і партнерів у підтримці України. НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – заявив Столтенберг, відповідаючи на питання про ризики зменшення підтримки України у разі затягування війни..

"Звичайно, у 31 демократичній країні існують різні голоси, різні думки, і дослухатися до них – це частина демократії. Але я вірю, що наші відкриті суспільства усвідомлять, наскільки небезпечною для свободи, демократії та плюралізму буде перемога путіна", – вважає генсек Альянсу.

За його словами, якщо путін переможе в Україні, це стане сигналом, що використання військової сили дозволить авторитарним лідерам отримати те, чого вони хочуть.

НАТО, Столтенберг
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