Розвідка Литви: У рф є достатньо стратегічного резерву щоб продовжувати бойові дії

Про це заявив керівник військової розвідки Литви Елегіюс Павлавічюс, пише SkyNews.

За його словами, у рф є достатньо стратегічного резерву, техніки та боєприпасів, щоб продовжувати бойові дії.

– Ресурсів, які є у росії зараз, вистачить, щоб продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років, – сказав він на пресконференції.

Павлавічюс додав, що це також залежатиме від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея.

Водночас глава розвідки США Авріл Гейнс вважає, що росія навряд чи захопить значно більше територій України цього року.

Вона заявила, що військові зс рф, імовірно, не зможуть продовжувати бойові дії на нинішньому рівні, навіть за можливого захоплення Бахмута.