G7: Уряди повинні активно підтримувати перекваліфікацію, яка є основою інвестування в людей

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Мультимодальні перевезення — види та особливості їх організації20.04.2023 / 21:35Последние новости рубрики
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Prozorro відкрило інформацію про беззбройові оборонні закупівлі
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Держборг України зріс до 78,5% ВВП станом на кінець 2022 року
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Країни ЄС хочуть розширити список заборонених для постачання товарів з України
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Bloomberg: Ключові союзники України розглядають можливість повної заборони експорту товарів до росії
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Постачальники електроенергії просять уряд України не допустити колапсу на ринку електроенергії
- 09:10
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Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона04.04.2023 / 01:03Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.Последние новости рубрики
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Професійна гігієна ротової порожнини: чистка зубів
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Як обрати годинники на руку?
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Зарядная станция или генератор: собрали «за» и «против»
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету
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Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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