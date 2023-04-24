Войти | Зарегистрироваться
19:53

понедельник,
24 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

G7: Уряди повинні активно підтримувати перекваліфікацію, яка є основою інвестування в людей

24.04.2023 / 10:11
Міністри праці семи країн світу з найбільш розвиненими економіками (G7) виступили зі спільною заявою, закликавши уряди більше інвестувати в людей і, зокрема, перекваліфікацію своїх громадян.

Про це йдеться в заяві за підсумками дводенної зустрічі міністрів в японському місті Курашікі, оприлюдненій міністром праці Японії Като Кацунобу, передає Укрінформ із посиланням на NHK.

«Враховуючи зміни на ринку праці, спричинені цифровізацією і переходом до вуглецевої нейтральності, уряди повинні активно підтримувати перекваліфікацію, яка є основою інвестування в людей», - йдеться у заяві.

У ній додається, що люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями та працівники малих і середніх компаній не повинні залишитися осторонь.

У заяві також міститься заклик до країн G7 скоротити диспропорції в оплаті праці та забезпечити належний рівень заробітних плат «для підвищення морального стану працівників і їхньої задоволеності роботою».

За словами японського міністра, хоча культури в різних державах відрізняються, у нього склалося враження, що «інвестиції в людей розглядаються як проблема, яку потрібно вирішувати негайно».

G7, Кацунобу
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
24 апреля
23 апреля
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.