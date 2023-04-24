G7: Уряди повинні активно підтримувати перекваліфікацію, яка є основою інвестування в людей

Про це йдеться в заяві за підсумками дводенної зустрічі міністрів в японському місті Курашікі, оприлюдненій міністром праці Японії Като Кацунобу, передає Укрінформ із посиланням на NHK.

«Враховуючи зміни на ринку праці, спричинені цифровізацією і переходом до вуглецевої нейтральності, уряди повинні активно підтримувати перекваліфікацію, яка є основою інвестування в людей», - йдеться у заяві.

У ній додається, що люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями та працівники малих і середніх компаній не повинні залишитися осторонь.

У заяві також міститься заклик до країн G7 скоротити диспропорції в оплаті праці та забезпечити належний рівень заробітних плат «для підвищення морального стану працівників і їхньої задоволеності роботою».

За словами японського міністра, хоча культури в різних державах відрізняються, у нього склалося враження, що «інвестиції в людей розглядаються як проблема, яку потрібно вирішувати негайно».