Столтенберг: Майбутнє України в євроатлантичній сім'ї

"Майбутнє України в євроатлантичній родині. Майбутнє України в НАТО. Усі союзники згодні з цим. Водночас основна увага Північноатлантичного союзу, союзників із НАТО, наразі спрямована на забезпечення перемоги України. Це необхідно для того, щоб Україна продовжувала залишатися суверенною, незалежною демократичною країною в Європі. Тому що це єдиний спосіб також провести змістовну дискусію про майбутнє членство України. І тому основна увага, нагальна потреба - це військова підтримка України, над чим ми працюємо щодня", - сказав генсек НАТО на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За словами Столтенберга, на Вільнюському саміті головною темою буде військова підтримка України.

"У такий спосіб НАТО продемонструвало, що наші двері відкриті. Двері НАТО залишаються відкритими. І те, що ми робимо, підтримка, яку ми надаємо Україні, робить можливим майбутнє членство України", - запевнив він.

Генсек НАТО зазначив, що Вільнюський саміт буде важливим із багатьох причин, і він очікує, що на саміті в присутності президента України Володимира Зеленського союзники з НАТО запевнять у ще більшій підтримці України.

"Я розумію, що президент Зеленський порушить питання про членство, про гарантії безпеки, і це буде на порядку денному зустрічі", - сказав він.