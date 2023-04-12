Резніков: Секретні документи з США містять суміш правдивої та неправдивої інформації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку цитує Sky News.

12 квітня, виступаючи в іспанській столиці Мадрид міністр оборони України заявив, що файли із секретними військовими документами США, які нібито просочилися і були розміщені в Інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації".

Резніков також сказав, що будь-яка інформація, що міститься в документах, більше не актуальна. Крім того, міністр додав, що, на його думку, очевидні витоки були інформаційною операцією, спрямованою на отримання вигоди Росією та її союзниками.

Нагадаємо, Резніков відправився до Іспанії для зустрічі з колегою Маргаритою Роблес.