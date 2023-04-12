Павленко: Треба ухвалити заборону діяльності упц (мп) на законодавчому рівні

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

"Всі можливості є, але це тоді питання дій влади. Я так наполягаю на ухвалені закону, бо це забере всі сумніви з одного боку, а також забере всі залишки сподівань у московської церкви, що вони якось можуть викрутитися, домовитися або щось запропонувати. Коли вже буде "або-або", то всім буде діяти легше. Були варіанти це вирішити мирно і спокійно, але немає такої позиції в упц мп, тоді держава має діяти за законом. Якщо ще якихось повноважень не вистачає, то давайте ці повноваження дамо", - так він відповів на запитання, чи покинуть ченці упц мп Києво-Печерську Лавру.

Павленко вважає, що таке законодавче рішення сприяє тому, щоб не давати додаткові аргументи у руки московської церкви.

Депутат зазначив, що у парламенті зареєстровані два законопроєкти про заборону проросійських церков: від "Євросолідарності" і Кабінету Міністрів.

Законопроєкт від своєї політсили він назвав швидшим, адже документ одразу після ухвалення заборонить упц мп.

"У будь-якому разі с, щоб тоді у всіх чиновників, силових і безпекових структур не було ніяких сумнівів щодо дій. Йдеться не про силові дії, а про те, що московська церква має визнати своє справжнє ім’я і тоді вони чітко постануть перед питанням – звільнити всі споруди і припинити свою діяльність або справді розірвати всі зв’язки з рпц і увійти у переговори без будь-яких попередніх умов з ПЦУ щодо єднання", – запевняє нардеп.