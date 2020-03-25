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Митрополит Антоний рассказал, что к посту нужно относиться с рассуждением

25.03.2020 / 09:43
Митрополит Антоний рассказал, что к посту нужно относиться с рассуждением
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит рассказал, что значит телесный пост

К посту нужно относиться с рассуждением, так как основная борьба должна идти за чистоту души, а не против своего тела.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Нужно понимать, что уставные постановления касательно поста никогда не были унифицированы. К посту всегда относились с рассуждением, потому что есть разные условия жизни, люди различны по своим физическим возможностям», — сказал владыка Антоний.

Он напомнил, что уставные предписания касаются, прежде всего, монахов.

«Каждый христианин должен смотреть на эту планку и стремиться к ней, но в то же время — и учитывать свои возможности, чтобы не сделать какую-то непоправимую ошибку, повредив своему здоровью», - подчеркнул архиерей.

«Святые отцы говорят о том, что мы не боремся против своего тела, а боремся за то, чтобы его обновить и чтобы не тело, заражённое страстями, руководило нашими душевными качествами, а наоборот — душа руководила телом», — сказал владыка Антоний.

Он рассказал, что значит телесный пост.

«Мы всегда должны помнить, что пост — только инструмент, но не самоцель. Пост нужен для того, чтобы уничтожить, как пишут святые песнопевцы, "дебелость нашего тела", сделать его более тонким, так, чтобы проявлялись душевные качества. Но основная борьба идёт за чистоту своей души. И телесный пост как раз должен помочь нам всё это понять и правильно выстроить иерархию земной жизни и человеческой природы» — подчеркнул архиерей.

«В завершение я приведу слова преподобного Силуана Афонского. Когда его спрашивали, сколько нужно есть, он всегда отвечал: «Есть нужно столько, чтобы чрево не мешало молиться"», —подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит антоний
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