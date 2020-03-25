В Кемерове православные молились о жертвах трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерове, в день особого поминовения усопших, во всех храмах православные смолились о жертвах трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которой погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В Знаменском кафедральном соборе Кемерова состоялась Божественная литургия, сообщает patriarchia.ru.

По окончании богослужения митрополит Аристарх произнес слово, в котором призвал помнить о жертвах пожара и всегда молиться о них Богу, имея надежду на их спасение и вечную жизнь во Христе. Затем была совершена панихида.

25 марта исполняется два года с момента пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».