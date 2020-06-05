Нардепы назначили нового вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Об этом шла речь на заседании парламента 4 июня

"За" проголосовали 255 нардепов

В сессионном зале прозвучало предостережение о том, что это уже третья смена вице-премьера за 9 месяцев.

Предварительно нардепы уволили с этого поста Вадима Пристайко. Ряд депутатов также сетовали на отсутствие отчета должностного лица перед голосованием за увольнение.

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