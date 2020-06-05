На фоне всплеска заболевания стало больше не готовых к смягчению карантина областей

Такие данные Министерства здравоохранения по состоянию на 4 июня

Согласно данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области и город Киев.

Остальные 16 областей Украины готовы ко второму этапу смягчения карантина, исходя из инцидентности, загруженности профильных больниц и охвата тестированием.

На втором этапе возможно возобновление: работы городского транспорта, школ для выпускников, гостиниц (без ресторанов и без бассейнов), ресторанов и кафе "с собой" или на открытом воздухе, спортивных центров (без бассейнов и саун) спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), церковных служб (в присутствии не более 1 человека на 10 м) и пр.

Напомним: в течение последних суток, 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек, 602 больных выздоровели, 12 человек умерли от осложнений.

Карантин действует в Украине с 12 марта с различными ограничениями из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, которую Всемирная организация здравоохранения признала 11 марта. Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина в Украине и критерии для послаблений.

С 11 мая начался первый этап ослабления карантина.

С 22 мая состоялся переход на второй этап, с тех пор ввели адаптивный карантин до 22 июня (в регионах могут быть разные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации).

С 1 июня большинство областей Украины перешли к третьему этапу ослабления карантина: могут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновилось пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что после 22 июня могут пересмотреть адаптивный карантин: адаптивность, возможно, будет не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

Источник