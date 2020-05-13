Можно говорить о смягчении карантина – Зеленский

Об этом шла речь на ежедневном совещании по противодействию коронавирусу 12 мая, сообщает Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса".

В совещании под председательством Зеленского приняли участие представители Кабмина и правоохранительных органов.

В министерстве здравоохранения сообщили, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.

На совещании также обсудили меры, принимаемые в других странах для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

Также на совещании сообщили, что уже работает 569 продуктовых рынков.

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