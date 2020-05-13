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Решение ВС в деле о неназначении Администрацией Порошенко судьи на должность вызвало возмущение юридического сообщества

13.05.2020 / 09:28
Решения Большой Палаты Верховного Суда уже давно вызывают недоумение, смех и головную боль у всего юридического сообщества.

Об этом пишет телеграм-канал «Под мантией».

“После выступлений судей ВС на круглых столах или вебинарах у многих юристов возникает стойкое желание сжечь свои дипломы и пойти в другие профессии. Многие адвокаты уже уверено могут сказать, что отдельные судьи ВС вообще не открывали процесуальне кодексы”, - сказано в статье.

В материале подчеркивается, что «последним решением, которое вызвало публичный рвотный рефлекс даже у адвокатов и юристов, много чего повидавших, было дело о неназначении Администрацией Порошенко судьи на должность”.

“Судьи Верховного Суда в очередной раз тупо прогнулись и приняли решение, которым, фактически, отмазали Администрацию Порошенко и их функционеров в том, что блокировали назначения судей на должности. В БП ВС решили, что Порошенко не успел выдать указа о назначении судей из-за того, что просто не успел. Был занят другими важными делами. Отныне любое должностное лицо может, ссылаясь на решение БП ВС, утверждать, что оно просто не успело что-то принять. Например, 5 лет не успевает принять решение о назначении пенсии, или решение о выплате материальной помощи”, - сказано в статье.

Если любите правовые извращения, то вам стоит прочесть это творение. http://reyestr.court.gov.ua/Review/89083007, предлагают авторы статьи.

Для судей это решение является важным по другим причинам, пишет телеграм-канал. “Судьям апелляций и первой инстанций снова указали их место. Никто вас защищать в ВС не будет. Вы пыль. Планктон в глазах судей ВС. Вас можно скормить и разменять”, - отмечается в материале.

Порошенко, ВС, неназначение судей
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