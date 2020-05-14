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Зеленский рассказал, что позволят после второго этапа смягчения карантина

14.05.2020 / 11:18
Второй этап смягчения карантина планируется с 22 мая, последующие смягчения возможны только при конкретных показателях распространения коронавируса в Украине, заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду, 13 мая.

Зеленский напомнил, что второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая, и коснется, в частности, спортивных соревнований, работы отелей, проведения ВНО.

"Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето, как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда, когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ простой: все это зависит от нас с вами", - отметил он.

Президент указал, что отсутствием масок и риском заражения этим других людей некоторые украинцы сами отдаляют открытие ресторанов, пляжей и другого.

Зеленский подчеркнул, что власти не сложно подписать бумагу и хоть завтра открыть метро или позволить концерты, но призвал подумать, какими будут последствия.

"Миллион заболевших коронавирусом? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин. Я в который раз прошу вас сравнить нашу статистику и показатели других стран, в частности, соседей. Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим. Кто из вас хочет по 20 тыс. заболевших ежедневно? Кто хочет тысячи смертей ежедневно? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен – этого не хочет никто", - пояснил он.

Зеленский призвал украинцев быть ответственными и делать шаги навстречу – оставаться дома, носить маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдать меры гигиены. "Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска – и только тогда мы победим болезнь. Наше оружие – терпение, дисциплина и ответственность. Последующие дни ключевые. Давайте соберемся и сделаем все для наступления следующего этапа смягчения карантина. Это только в наших руках", - сказал он.

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коронавирус, карантин, Зеленский, смягчение карантина
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