Кабмин разрешил таксистам ездить по полосам для общественного транспорта

Такое решение принято без обсуждения на заседании правительства в среду, 13 мая.

"На заседании правительства разрешили такси двигаться по отдельным полосам для общественного транспорта. Это касается только легальных перевозчиков, которые имеют официальный статус (лицензию). В Париже, Лондоне, Берлине, Пекине и многих других городах Европы и мира это нормальная практика, которая позволяет быстрее добраться до места назначения и не стоять в пробках в общем потоке движения", - прокомментировал это решение министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

По его словам, это решение будет способствовать повышению качества и комфорта услуг перевозчиками такси, но для нелегалов - это шаг, который будет стимулировать переходить на "светлую сторону" перевозок (выполнять требования лицензионного законодательства). "Выводить из тени надо не только кнутом, но и пряником", - убежден министр.

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