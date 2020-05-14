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Замглавы Офиса Президента заявил, что он прихожанин УПЦ

14.05.2020 / 12:02
Замглавы Офиса Президента заявил, что он прихожанин УПЦ
Украинская правда Источник: Центр информации УПЦ
Сергей Трофимов поделился своими впечатлениями от общения с Предстоятелем Украинской Православной Церкви

Заместитель главы Офиса Президента Украины Сергей Трофимов рассказал, что считает Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия настоящим монахом, человеком, который «находится на другом духовном уровне».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом он рассказал в интервью с Дмитрием Гордоном.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что сам является верующим человеком и прихожанином УПЦ, но сожалеет, что, при каденции бывшего Президента очень большое количество времени было посвящено «церковным вопросам». При этом он отметил, что касательно религии «выбран был лукавый вектор», «и просто дискредитировались действия миллионов верующих украинцев».

Прокомментировал религиозную политику прошлой власти, отметив, что она «просто дискредитировались действия миллионов верующих украинцев».

Сергей Трофимов также поделился своими впечатлениями от общения с Предстоятелем Украинской Православной Церкви. Он рассказал, что Президент Владимир Зеленский и он сам имели возможность общаться с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием после инаугурации, и в ряде других случаев, а также имеет редкие встречи с ним.

По его словам, Предстоятель УПЦ «очень интересный и глубокий человек. Он монах, человек, который служит Богу. Он соединяет в себе такие уникальные качества как мудрость, твёрдость и при этом безграничную любовь ко всем. Эти вещи вместе не всегда живут. Он для меня находится на совершенно другом духовном уровне».

Замглавы Офиса Президента отметил, что посещает Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру и считает ее святыней мирового масштаба.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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