Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Об этом свидетельствуют изменения в пункт 2 постановления Кабинета министров от 11 марта №211, поддержанные членами правительства единогласно

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "У нас было, что на летних площадках возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние полтора метра между местами для сидения. Это первое.

Второе: у нас было только летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе: под тентами, на верандах – так, как это существует.

И добавили еще один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться: у нас было не более двух человек – мы добавили не более 8 человек. С доработкой в ​​секретариате Кабинета министров эти изменения прошу поддержать".

Напомним, 11 марта из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля, а там и до 22 мая. И планируют еще раз продлить, уже со смягчениями.

Сначала правительство закрыло учебные заведения и запретило массовые мероприятия, остановило работу торгово-развлекательных центров и магазинов, кроме продуктовых и аптек. Затем запреты стали жестче: не ходить больше двух, а не гулять в парках, не пользоваться детскими и спортивными площадками, не передвигаться без маски и тому подобное.

С 1 мая уже могут работать продуктовые рынки – при условии соблюдения противоэпидемических требований.

С 11 мая разрешили прогуливаться в парках и скверах, работать парикмахерским, торговать непродовольственными товарами, кроме как в ТРЦ, работать заведениям общественного питания на вынос и под открытым небом, работать стоматологическим кабинетам, адвокатским и нотариальным конторам и тому подобное.

С 22 мая при позитивной динамике возможен второй этап ослабления карантина.

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