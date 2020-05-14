Всемирный совет Церквей поддержал идею провести день молитвы и поста за избавление от коронавируса

Всемирный совет Церквей поддержал идею провести 14 мая всемирный день молитвы и поста за избавление от коронавируса.

Исполняющий обязанности генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука призвал все Церкви-члены присоединиться к молитве, сообщает «Благовест Инфо» со ссылкой на «Orthodox Times».

Инициатива провести день молитвы и поста за победу над пандемией исходит от Высшего комитета человеческого братства, в который входит и ВСЦ.

«Пусть каждый – откуда бы он ни происходил, какой бы религии и учения ни придерживался – помолится Богу избавить нас и весь мир от пандемии, спасти нас всех от этого искушения», – говорится в воззвании комитета. Авторы воззвания также просят молиться о том, «чтобы Бог вдохновил ученых, дабы они смогли найти лекарство от этого недуга, о спасении всего мира о тех последствий, которые пандемия может иметь для здоровья, экономики и других гуманитарных сфер». Комитет призывает посвятить 14 мая «посту, делам милосердия, молитвам и молениям за благо всего человечества».

Высший комитет людей братства был основан в прошлом году по итогам встречи в Абу-Даби, где в феврале 2019 года Папа Римский и имам исламского университета «Аль-Азхар» Ахмад Таиб подписали документ «Человеческое братство ради мира во всем мире».

*** Руководящий орган экуменического движения, ВСЦ был создан на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме в 1948 году. В настоящее время ВСЦ объединяет свыше 330 Церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира, которые представляют около 400 млн. христиан. Сегодня среди членов ВСЦ присутствуют Поместные Православные Церкви (в том числе Русская Православная Церковь), два десятка конфессий из числа исторически сложившихся протестантских церквей: англикане, лютеране, кальвинисты, методисты и баптисты. Также широко представлены различные объединенные и независимые церкви. Из числа Православных Поместных Церквей в деятельности ВСЦ не участвуют Сербская Православная Церковь и Грузинская Православная Церковь.

Постоянный руководящий орган — Центральный комитет, члены которого избираются Генеральной ассамблеей ВСЦ.