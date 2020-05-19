Правительство намерено запустить общественный транспорт

Об этом сообщает Офис президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с главой государства рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

Прямая речь Владимира Зеленского: "Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности".

Напомним: Минздрав озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина: вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации. Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта.

После введения первого этапа смягчений карантина на улицах в частности Киева резко увеличилось количество частного транспорта и образовались огромные пробки. Мэр столицы призвал правительство разрешить работу метро с 25 мая. В то же время министр инфраструктуры отметил, что считает такой шаг преждевременным. Глава Днепра Борис Филатов призвал правительство разрешить полноценную работу транспорта. Городские власти Харькова также выступили за открытие метро как можно скорее.

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