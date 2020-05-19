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Правительство намерено запустить общественный транспорт

19.05.2020 / 09:01
Правительство намерено запустить общественный транспорт
Власти рассматривают возможность возобновления работы общественного транспорта, но не по всей стране одновременно.

Об этом сообщает Офис президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания с главой государства рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, отметил он.

Прямая речь Владимира Зеленского: "Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности".

Напомним: Минздрав озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина: вводить их смогут не синхронно по всей стране, а в зависимости от региональной ситуации. Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил три этапа запуска общественного транспорта.

После введения первого этапа смягчений карантина на улицах в частности Киева резко увеличилось количество частного транспорта и образовались огромные пробки. Мэр столицы призвал правительство разрешить работу метро с 25 мая. В то же время министр инфраструктуры отметил, что считает такой шаг преждевременным. Глава Днепра Борис Филатов призвал правительство разрешить полноценную работу транспорта. Городские власти Харькова также выступили за открытие метро как можно скорее.

Источник

Кабмин, коронавирус, общественный транспорт, карантин
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