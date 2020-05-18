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В Сумах умер охранник храма УПЦ, избитый военнослужащим - антицерковным активистом

18.05.2020 / 17:59
В Сумах умер охранник храма УПЦ, избитый военнослужащим - антицерковным активистом
Отпевание Источник: Центр информации УПЦ
Священник передал жене и родным Анатолия Павловича слова соболезнования от имени митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия

В Сумах скончался охранник кафедрального собора, который стал жертвой избиения военнослужащего, систематически участвовавшего в антицерковных акциях.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Сумской епархии, умер Анатолий Борисенко, который служил руководителем службы охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора и Сумского епархиального управления.

«Мужчина скончался, не выходя из коматозного состояния, наступившего после жестокого избиения со стороны военнослужащего осенью 2015 года. Нападавшим оказался военнослужащий Национальной гвардии Украины Павел Мясищев, который в нетрезвом состоянии, вооруженный холодным оружием перелез через забор собора и напал на Анатолия Борисенко. В результате травм, которые нанес нападающий, он оказался в состоянии комы», - сообщили в пресс-службе епархии.

Преступник был задержан и помещен в следственный изолятор, но вскоре оказался на свободе.

«В то же время Павел Мясищев принимал участие в антицерковных мероприятиях радикалов на Покров, когда устраивались провокации во время богослужения на месте разрушенного храма. Преступник был центральной фигурой на фото участников антицерковных акций, имея поддержку среди единомышленников и демонстрируя православным сумчанам свою безнаказанность», - отметили в пресс-службе.

Несмотря на давление, суд вынес приговор и назначил наказание нападающему в виде шести лет лишения свободы. Но Мясищев, который совершил тяжкое преступление, не понес наказание.

Отпевание новопреставленного совершил благочинный Сумского городского церковного округа протоиерей Николай Смакоуз в сослужении городского духовенства. Священник передал жене и родным Анатолия Павловича слова соболезнования от имени митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия.

«Сумская епархия выражает соболезнования и сочувствие родным и близким почившего. Призываем к молитвенному поминовения раба Божьего Анатолия. Пусть Всемилостивый Господь упокоит новопреставленного раба в Царстве Небесном!» – сказано в сообщении.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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