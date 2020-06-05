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Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

05.06.2020 / 10:45
Верховная Рада поддержала назначение народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Соответствующий проект постановления №3585, зарегистрированный на сайте парламента днем ранее, на заседании в четверг, 4 июня, поддержали 263 народных депутата.

После этого Рада 299 голосами досрочно прекратила полномочия народного депутата Ткаченко.

Ткаченко, 1966 г.р., ранее – медиаменеджер и телепродюсер. С 1988 года работал телевизионным редактором и ведущим на телеканале УТ-1, затем был корреспондентом британского информагентства Reuters в Киеве. Впервые возглавил телекомпанию в 1993 году, после этого был генпродюсером ряда телеканалов. Также был председателем правления Одесской киностудии, занимался кинодистрибьюцией и развитием сети кинотеатров.

После избрания в 2019 году народным депутатом Ткаченко покинул телевизионный и кинобизнес, но остается почетным президентом холдинга "1+1" медиа. В парламенте он возглавляет комитет по вопросам информационной политики.

Источник

ВР, Ткаченко, министр культуры
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