"Слуга народа" готова сделать Ткаченко министром культуры

Об этом сообщили собеседники Украинской правды во фракции

Решение о поддержке кандидатуры Ткаченко приняли на заседании фракции в понедельник. В то же время комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавит нардеп Никита Потураев, заместитель Ткаченко в комитете.

Напомним: в Украине почти 3 месяца нет министра культуры. 10 марта Кабмин возложил временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.

Ранее Ткаченко подавал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.

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