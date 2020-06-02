"Слуга народа" готова сделать Ткаченко министром культуры

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В курортной Анталии выпал снег
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В Киеве открылось метро
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Лосята-погорельцы из Чернобыльской зоны останутся в харьковском экопарке на год
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Государственные музеи Берлина за неделю без карантина приняли 10 тысяч посетителей
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09:14
Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев
- 09:14
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09:33
Обвал дома в Одессе: спасатели расчищают разрушенные конструкции
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09:18
В Одессе обвалилась часть жилого дома
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09:17
Полиция штурмом взяла квартиру, где держал оборону российский преступник
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10:08
Ливень в Киеве: к метро "Дорогожичи" и "Левобережная" пригнали спецтехнику
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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