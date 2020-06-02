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"Слуга народа" готова сделать Ткаченко министром культуры

02.06.2020 / 16:14
Фракция "Слуга народа" поддержит председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора канала "1+1" Александр Ткаченко на место министра культуры.

Об этом сообщили собеседники Украинской правды во фракции

Решение о поддержке кандидатуры Ткаченко приняли на заседании фракции в понедельник. В то же время комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики возглавит нардеп Никита Потураев, заместитель Ткаченко в комитете.

Напомним: в Украине почти 3 месяца нет министра культуры. 10 марта Кабмин возложил временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко.

Ранее Ткаченко подавал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.

Источник

Ткаченко, Слуга народа, министр культуры
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