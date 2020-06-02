В УПЦ рассказали о том, какие молитвы родителей помогают детям

Молитва о детях должна стать для родителей возможностью довериться Богу и проявлением заботы не только об их телесных, но и о духовных нуждах.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«Если мы искренне любим наших детей, то они для нас всегда будут источником беспокойства. Такой уж, пожалуй, родительский крест – опекать, тревожиться, переживать и, конечно же, молиться. В первую очередь - Богу, и дети здесь не исключение», - напомнил священник.

По его словам, если согласно Евангелию, «Господь ставит детей нам в пример как тех, кому мы должны уподобиться для стяжания блаженной вечности, то и забота Его о них весьма велика».

Клирик УПЦ объяснил, что определенная «специализация» угодников Божиих, которым молимся, – вещь довольно условная, но все же есть те, к кому мы чаще остальных обращаемся с молитвой о наших детях.

Священник рассказал, что можно обращаться к святому, именем которого крещен ребенок.

«Святой, в честь которого названо наше чадо, имеет некоторое отношение не только к нему, но и к нам, родителям. У кого-то это просто любимый угодник; у кого-то это праведник, чьим заступничеством была испрошена долгожданная беременность; кто-то просто ориентировался на дату календаря; но в любом случае, мы понимали, какого небесного покровителя выбираем для своего малыша. Но даже если дети уже взрослые, а мы, будучи людьми, тогда еще далекими от Церкви, назвали их в память о бабушках, дедушках или просто понравившимся именем, то это никак не мешает нам прочесть житие соответствующего угодника Божия, дабы осознанно ему молиться в своих родительских тревогах», - отметил протоиерей Владимир Долгих.

Кроме, того есть святые, жизни которых были связаны с помощью и покровительством детям.

Среди них – святитель Николай Чудотворец, преподобный Стилиан Пафлагонский, священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской, а также новомученики, среди которых свящисп. Николай Лебедев и свящмуч. Василий (Зеленцов), епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.

По словам священника, очень важно обращаться к святому не просто, потому что кто-то так посоветовал, а понимать: каким он был человеком, чем жил, за что переживал и как достиг блаженной вечности.