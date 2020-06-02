Войти | Зарегистрироваться
16:58

вторник,
02 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве зафиксировали вспышку COVID-19 в женском монастыре

02.06.2020 / 15:43
За сутки в столице зафиксировали 58 новых больных коронавирусом, из них 22 – в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс конференции 1 июня

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека.

В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре за последние несколько дней коронавирус обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. В течение выходных госпитализировали 8 монахинь.

Монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию".

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 68 человек умерли.

Среди заболевших за минувшие сутки 41 женщина (от 25 до 93 лет), 13 мужчин (от 23 до 61 года), 5-летняя девочка и 3 мальчиков (7, 15 и 17 лет).

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском (23), в Деснянском (9) и в Дарницком (8) районах.

Четырех пациентов госпитализировали, остальные лечатся дома.

За сутки выздоровели 6 человек, а в целом коронавирус преодолели 654 жителя столицы.

Источник

коронавирус, монастырь, Киев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.