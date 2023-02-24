У тимчасово окупованому Криму зростає дифіцит ліків для цивільних

Про це повідомляє «Центр національного спротиву», передає Укрінформ.

«На тимчасово окупованому півострові загострюється гуманітарна криза. Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових рф», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, медична система Криму переорієнтувалася на обслуговування окупантів, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі.«За інформацією кримського підпілля, раніше москва пообіцяла так званому очільнику півострова аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді рф аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: «все для победы, все для армии», - зауважили у Центрі.