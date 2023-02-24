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У тимчасово окупованому Криму зростає дифіцит ліків для цивільних

23.02.2023 / 10:24
У тимчасово окупованому Криму зростає дифіцит ліків для цивільних, оскільки в пріоритеті у загарбників – лікування солдатів росармії.

Про це повідомляє «Центр національного спротиву», передає Укрінформ.

«На тимчасово окупованому півострові загострюється гуманітарна криза. Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових рф», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, медична система Криму переорієнтувалася на обслуговування окупантів, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі.«За інформацією кримського підпілля, раніше москва пообіцяла так званому очільнику півострова аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді рф аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: «все для победы, все для армии», - зауважили у Центрі.

Крим, ліки
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