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Смілянський: Укрпошта випустить марки з писанками регіонів України

17.04.2023 / 15:24
Укрпошта днями випустить в обіг марки з писанками регіонів України.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Він привітав усіх українців з Великоднем та побажав, "щоб у всіх регіонах нашої країни цей день був справді світлим, спокійним та сімейним для тих, хто має таку можливість".

"А для тих, хто сьогодні не поруч, завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні – перевозити писанки ми поки що не беремося. А ось марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня", – повідомив він.

Смілянський пояснив, що запуск відбудеться не сьогодні, тому що "сьогодні свято і ми не відволікатимемо вас від нього".

писанка, Смілянський
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