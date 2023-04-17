Войти | Зарегистрироваться
10:04

вторник,
18 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Резніков заперечує ядерну загрозу з боку росії, заявивши, що це "блеф"

17.04.2023 / 13:19
Міністр оборони України в інтерв'ю іспанському La Razon заперечив ядерну загрозу з боку росії, заявивши, що це "блеф". Він нагадав, що востаннє країна-агресор проводила випробування ядерної зброї у 1998 році в Казахстані.

Про це передає УНН.

Резніков зазначив, що для більшості європейських країн "найвищим благом" є безпека, тому вони "готові пожертвувати певною свободою". Натомість для українців "свобода є найбільшою цінністю, а безпека йде потім". Він нагадав, що у жовтні 2022 року росія почала обстрілювати об'єкти інфраструктури, однак "українці чинили опір, мотивуючи це тим, що можуть залишитися без води, світла та газу, поки росіян теж не буде".

"Тому ми боремося... 90% українців переконані, що ми переможемо. Це питання виживання. Ми не залишимо цю війну нашим онукам. Давайте закінчимо", - сказав міністр.

За його словами, Захід "довго жив у догмі не провокувати росію". Резніков пояснив, що це "стало відчутно" під час саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли "була реальна ймовірність" вступу України та Грузії до Альянсу.

"Потім були отруєння в Солсбері, вибухи в Чехії та Болгарії, окупація Криму у 2014 році, Луганськ і Донецьк... Знову та сама доктрина: не провокувати росію", - продовжив він.

Міністр відзначив, що другою помилкою Заходу було те, що вони вважали, що в разі військового зіткнення "маленька радянська армія" зіткнеться зі "значно більшою" і зазнає поразки, однак Україна - це не "радянська країна з радянською армією".

"Це те, що я їм кажу: який для вас наступний рівень? Вони бомблять нас, руйнують нашу інфраструктуру, ставляться до мирних жителів як до ворогів, атакують лікарні, школи тощо. Який наступний рівень? Вони вже застосували ракети в Молдові, ракети впали в Польщі...

Я вважаю, що ядерна загроза - це блеф. З технічної точки зору востаннє випробування ядерної зброї було проведено в Казахстані в 1998 році. Повторюю: 1998 рік. Який стан цього атомного арсеналу? Китай та Індія вже надіслали Кремлю чітке застереження проти використання ядерної зброї. Це остання червона лінія у світі. І де б вони їх використали? Море, гори, міста, перша лінія?" - сказав Резніков.

Резніков, ядерна загроза
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 апреля
17 апреля
16 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.