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Резніков розповів, коли збирається написати заяву про відставку

17.04.2023 / 17:29
Міністр оборони Олексій Резніков збирається написати заяву про відставку. Зробить це після перемоги України у війні проти російських загарбників.

Потім він збирається приділити час родині. Про це український міністр розповів в інтерв'ю іспанському виданню LA RAZON.

За словами Резнікова, піти у відставку ‒ це його мрія.

"І вже тим більше моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, цим я вам все і сказав. Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дозволить мені підписати заяву про звільнення і повернутися до приватного життя. Цей етап мого життя дуже, дуже важкий", ‒ сказав Резніков.

Він також розповів, що президент Володимир Зеленський двічі просив його очолити міністерство оборони. Вперше ‒ наприкінці серпня 2021 року.

"Я ввічливо відмовився від пропозиції. Я більше бачив себе в зіткненнях з юридичними проблемами, можливо, у відкритті нових юридичних фронтів з Росією в міжнародних судах. Або у співпраці з генеральним прокурором та міністерствами закордонних справ та юстиції. Я думав, що переконав його, але через місяць він викликав мене до себе в кабінет і, щойно я увійшов, сказав: "Добре, міністр оборони", – розповів Резніков.

Резнікова
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