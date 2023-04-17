Резніков розповів, коли збирається написати заяву про відставку

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МО Британії: російський генерал-десантник повернув вагому роль у війні в Україні
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Деякі ЗМІ розповсюджують фейки про заздалегідь невдалий контрнаступ України
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Німеччина отримала 337 повідомлень про скоєння воєнних злочинів в Україні
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Дуда: росія різними способами намагається залякати Європу
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США та Велика Британія створять нову організацію з боксу, яка замінить проросійську IBA
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«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского24.03.2023 / 14:13Последние новости рубрики
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В Україні 10% пенсіонерів отримують пенсію у розмірі понад 10 тис грн
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Італія змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулась залежності від росії
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Харченко: У 2023 році влада, ймовірно, не змінюватиме тарифи на електроенергію
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Українська економіка досягла нижньої крапки свого падіння у 2022 році, - дослідження
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У Нафтогазі анонсували нові платіжки
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Чиновники КМДА відмовляються виконувати зобов'язання перед британським інвестором
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Как выбрать чехол из натуральной кожи для смартфона04.04.2023 / 01:03Смартфон – не только техническое устройство, но и стильный аксессуар. Именно поэтому многие пользователи телефонов стараются выбирать для них не только функциональные, но и эстетически привлекательные кейсы. Существует множество разных материалов для чехлов, но одним из самых популярных является натуральная кожа. В данной статье мы в интернет-магазине Kartell https://kartell.store/ рассмотрим преимущества кейсов из натуральной кожи и подскажем, как правильно выбрать качественный кейс из этого материала.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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