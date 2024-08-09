Смілянський: Укрпошта готова відкриватися в Суджі Курської області

Про це сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомили "Інтерфакс-Україна".

"Укрпошта готова відкриватися в Суджі за двох ключових умов: перша - це достатній рівень умов безпеки, зокрема, для наших співробітників і людей на територіях. Йдеться не про гарантування 100% безпеки, адже і в Україні це сьогодні неможливо, а про прийнятний рівень ризику. Друга - ухвалення відповідного рішення та джерел фінансування", - сказав Смілянський.

Джерелами фінансування пенсій або гуманітарної/соціальної допомоги на території Курської або Бєлгородської областей можуть бути заморожені кошти Російської Федерації, сказали в компанії.

"Це ж стосується доставки посилок нашим хлопцям і дівчатам у ЗСУ. У цьому випадку ми відкриваємо і доставляємо, або доставляємо пересувними відділеннями. Можливо, буде потрібен новий тип пересувного відділення - щось на кшталт машини "Козак", - заявили в Укрпошті.