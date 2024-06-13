Стало відомо, які в Україні є пільги та можливості відпочинку для дітей-ВПО

Про те, які в Україні є пільги та можливості відпочинку для дітей-ВПО читайте у матеріалі РБК-Україна.

Внутрішньо переміщена особа - це українець або іноземець, який легально живе на території України і змушений був переїхати зі свого постійного місця проживання через війну, окупацію, прояви насильства, порушення прав людини чи надзвичайні ситуації. Тобто люди зі статусом ВПО - не біженці.

В Україні з 2014 року статус ВПО можуть отримати ті, хто виїхав із Донецької, Луганської області та Криму. Однак після 24 лютого 2022 року все змінилося. Переглянути повний перелік регіонів, жителі яких можуть отримати статус ВПО, можна у розпорядженні Кабінету Міністрів за посиланням.

Перелік необхідних документів для оформлення ВПО:

заява про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

паспорт громадянина України;

якщо прописка не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території;

свідоцтво про народження дитини (за потреби).

З 1 липня в разі відсутності паспорта також можна подати довідку від Державної міграційної служби про подачу документів для оформлення та отримання паспорта або ж використати електронні документи, згенеровані в застосунку "Дія".

Права дітей, що мають статус внутрішньо переміщеної особи

Станом на травень 2024 року статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) мають 4,6 мільйона людей.

Права дітей-ВПО закріплені у Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Право на захист від примусового внутрішнього переміщення або примусового повернення на покинуте місце проживання: діти-ВПО, як громадяни України, що знаходяться на її території на законних підставах, мають право на постійне проживання в Україні (ст. 3).

Право на взяття на облік внутрішньо переміщеної особи: заява про взяття на облік ВПО подається особисто переміщеною особою, включаючи неповнолітніх дітей, або через законного представника у випадку малолітніх дітей, недієздатних осіб або осіб з обмеженою дієздатністю (ст. 4).

Право на отримання документів: ВПО мають право на отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують їх спеціальний статус (ст. 6).

Право на соціальний захист: включає відновлення всіх соціальних виплат (ч. 2 ст. 7) та отримання соціальних послуг за місцем реєстрації фактичного місця проживання (ч. 3 ст. 7).

Право на реабілітацію: ВПО мають право на забезпечення допоміжними засобами реабілітації та отримання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем проживання (ч. 7 ст. 7).

Право на продовження освіти: ВПО мають право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок державного бюджету або інших джерел фінансування (ч. 9 ст. 7).

Право на безкоштовне харчування: ВПО мають право на безкоштовне харчування під час навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності (ч. 10 ст. 7).

Які пільги та можливості для відпочинку надаються дітям-ВПО

1. Першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти та шкіл

Таке право мають діти з-поміж ВПО і ті, хто має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Йдеться про державні/комунальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти.

2. Безоплатне харчування в освітніх закладах

Для того, щоб отримати таке право, слід звернутися до адміністрації освітнього закладу та надати копії довідки ВПО дитини чи рішення про встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

3. Безкоштовне оздоровлення чи відпочинок

Батькам/законним представникам дитини, які мають встановлений мобільний застосунок Дія, повідомлення про таку можливість надійде автоматично. Ті ж, хто не встановив застосунок, можуть отримати інформацію від органів соцзахисту за місцем обліку як ВПО.

4. Соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Для отримання цієї стипендії студенти повинні відповідати ще й таким умовам:

навчатися за державним замовленням (за кошти державного бюджету) на денній формі навчання. У разі здобуття фахової передвищої освіти допускається дуальна форма навчання;

бути молодшими 23 років і включеними до рейтингу успішності;

не перебувати в академічній відпустці;

не мати академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання.

5. Першочергове поселення і знижка на проживання у студентських гуртожитках

Окремі заклади освіти також надають знижку при оплаті проживання. Інформацію про це можна отримати у приймальній комісії закладу вищої освіти або безпосередньо у коменданта гуртожитку.

6. Пільговий кредит на навчання

Діти з-поміж ВПО та діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, які зараховані на контрактну форму навчання у заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати пільговий кредит для здобуття освіти на підставі відповідної угоди.