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Мельничук: Кабмін визначив форму службового посвідчення представника ТЦК та СП

19.06.2024 / 09:10
Кабінет Міністрів України визначив форму службового посвідчення, яке призначений представник зобов'язаний пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, рішенням, ухваленим на засіданні уряду у вівторок, внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред'явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).

Мельничук
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