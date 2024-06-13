Мельничук: Кабмін визначив форму службового посвідчення представника ТЦК та СП

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, рішенням, ухваленим на засіданні уряду у вівторок, внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред'явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).