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Названо відмінності альтернативних законів щодо економічного бронювання

19.06.2024 / 17:27
Депутати Верховної Ради запропонували ще два варіанти впровадження економічного бронювання від мобілізації в Україні. Крім основного варіанта зі сплатою підвищеного військового збору в 20 400 грн на місяць, пропонується механізм із прив'язкою до розміру зарплат.

Про це пише gazeta.ua з посиланням на Obozrevatel.

Передбачається, що в такому разі оклад має бути не меншим за 36 336 грн. А для ФОП (фізосіб-підприємців) хочуть прописати особливі умови.

Так, у Верховній Раді напередодні, 17 липня, зареєстрували ще два законопроєкти щодо економічного бронювання №№ 11331-1 та 11331-2. Основний законопроєкт перебуває в парламенті з 11 червня за №11331.

Всі проєкти закону від однієї групи авторів на чолі із нардепом Дмитром Наталухою ("Слуга народу"), головою комітету ВР з питань економічного розвитку. Альтернативні законопроекти пропонують такі умови:

• модель із бронюванням за рівнем зарплати: можуть бути заброньовані працівники, які отримують зарплату не менше 12 прожиткових мінімумів на місяць, станом на червень-2024 це 36 336 грн; бронювання ФОПів не передбачено;

• змішана модель: заброньованими можуть бути працівники із зарплатою понад 36 336 грн., а також ФОП при сплаті 20 400 грн. військового збору.

При цьому скористатися таким бронюванням зможуть не всі ФОПи. Для них хочуть встановити чіткі умови:

• реєстрація за шість місяців і більше до дня набрання чинності законом;

• доходом не менше триразового розміру збору за бронювання - понад 61 200 грн. на місяць.

"У законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки фахівців, які важко замінити", - зазначав Наталуха, коментуючи початкову версію законопроєкту.

За його словами, такий підхід дозволить зберегти важливих спеціалістів та забезпечити безперервну роботу підприємств під час війни.

бронювання
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