Названо відмінності альтернативних законів щодо економічного бронювання

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Під час візиту путіна в російські регіони борт №1 супроводжують винищувачі, - росЗМІ
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Туск: Учасники переговорів щодо нового керівництва ЄС близькі до досягнення угоди
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ООН: У 2023 році кількість загиблих мирних жителів у конфліктах підскочило на 72%
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У навчаннях "Щит миру" в Молдові візьмуть участь і українські фахівці
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Трамп розкритикував масштаби підтримки України
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Гетманцев: Очікую, що пропозиції Кабміну щодо підвищення податків будуть достатньо радикальними
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Рада прийняла закон про "клуб білого бізнесу"
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Вloomberg: ЄБРР вивчає збільшення підтримки енергетики України
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Прем’єр Норвегії: Україні важливо розпочати ремонт електричної інфраструктури до настання зими
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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