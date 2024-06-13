Українцям нагадали, як оформити відстрочку від мобілізації по догляду за батьками

Факти ICTV дізнавалися у юристів Безоплатної правничої допомоги, які документи потрібні, щоб оформити відстрочку від мобілізації по догляду за батьками.

Перш за все, потрібен документ, який доводить, що батько чи матір потребують догляду. Це довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ або висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді.

Якщо у батька чи матері є інші діти, близькі родичі, потрібно довести, що інші члени родини не можуть здійснювати постійний догляд.

Перелік документів, щоб отримати відстрочку по догляду за батьками:

У додатку 5 постанови Кабміну вказано, що до переліку документів входить свідоцтво про народження. Саме воно засвідчує, що у людини, яка потребує догляду, є родинні зв’язки з військовозобов’язаним.

Документи, які підтверджують, що інший член сім’ї не може здійснювати догляд за людиною. Таким документом може бути витяг із висновку медико-соціальної експертної комісії чи ЛКК закладу охорони здоров’я.

Потрібно довести, що інший член родини має певні вади здоров’я або групу інвалідності і не може доглядати за старими батьками, адже сам потребує догляду.

У разі загибелі члена родини, що міг здійснювати догляд, окрім військовозобов’язаного, потрібно додати довідку про смерть. Таким документом може бути й довідка з суду про те, що член сім’ї, який може здійснювати догляд за батьками, зник безвісти або був оголошений померлим.

Потрібно додати витяг з єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти.

Щоб отримати відстрочку по догляду за батьками, в обов’язковому порядку додається акт, який встановлює факт здійснення військовозобов’язаною особою постійного догляду, згідно з додатком 8. Саме у цьому акті зазначається, що інші члени родини не можуть доглядати за батьками.

Якщо військовозобов’язаний являється опікуном людини, яка визнана судом недієздатною, то потрібно додати рішення суду про те, що особа дійсно визнана недієздатною, а також витяг про призначення опікуна.