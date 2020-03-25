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Все монастыри УПЦ готовятся к возможному приему больных коронавирусом

25.03.2020 / 15:48
Все монастыри УПЦ готовятся к возможному приему больных коронавирусом
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
За Божественной литургией в течение карантина во всех храмах УПЦ будут возносить молитвы о медицинских работниках

Во всех монастырях Украинской Православной Церкви подготовят помещения для возможного приема больных коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующий циркуляр был направлен сегодня во все епархии.

В документе отмечается, что «в случае критического ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при которой медицинские учреждения будут не в состоянии госпитализировать всех инфицированных, монастыри Украинской Православной Церкви должны быть готовы принять как можно большее количество больных».

Как сообщалось, за Божественной литургией в течение карантина во всех храмах УПЦ будут возносить молитвы о медицинских работниках.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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