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Венедиктова отменила приказ о назначении Юлдашева прокурором Киева

25.03.2020 / 15:19
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП.

Венедиктова отменила приказ своего номинального предшественника в.и.о генпрокурора Виктора Чумака от 6 марта о назначении Юлдашева прокурором Киева. Распорядился назначить на должность Юлдашева, который после люстрации возобновился через суд, перед увольнением еще генпрокурор Руслан Рябошапка.

В комментарии УП Сергей Юлдашев сообщил, что будет обжаловать решение Венедиктовой.

Напомним: 24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти. Юлдашев подпадал под люстрацию, потому что в 2013-2014 был зампрокурора Луганской области.

17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.

В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.

Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.

25 февраля Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности Юлдашева.

Источник 

Венедиктова, Юлдашев, прокурор Киева
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