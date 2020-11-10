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Верховный суд не применил "антиколомойский" закон в деле против Приватбанка

10.11.2020 / 10:54
Верховный суд 27 октября отказался удовлетворить кассационную жалобу Приватбанка и Кабмина по делу процедуры bail-in акций ООО "Реватис".

Об этом сообщает Finbalance.

В июне 2020 Хозсуд г.. Киева закрыл производство против Приватбанка и Минфина о признании недействительным принудительной конвертации вкладов фирмы в акции банка (процедура bail-in) в ходе национализации банка. Тогда "антиколомойский" закон применили впервые.

Позже (28 июля) Северный апелляционный хозсуд отменил это решение Киевского Хозяйственного суда по требованию ООО "Реватис".

Со своей стороны, Приватбанк и Кабмин подали кассационную жалобу в Верховный суд - именно ее последний и отклонил в октябре.

Ранее похожая ситуация произошла по делу о другой компании - ООО "КС Групп". Вместе с ООО "Реватис" закрытие дела в июне Хозсуд г.. Киева стало первым случаем применения "антиколомойского" закона.

Однако позже Северный апелляционный хозсуд также это решение отменил, а кассационную жалобу Приватбанка и Кабмина Верховный суд отказался удовлетворять 7 октября.

Напомним: так называемый "антиколомойський" закон предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Впервые этот закон применили в июне. Тогда Хозсуд г. Киева закрыл производство по двум делам, инициированных компаниями ООО "Реватис" и ООО "КС Групп".

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Верховный суд, Приват
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